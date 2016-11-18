Сергей Карякин: Проблема в том, что я не смог воспользоваться своим преимуществом

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился впечатлениями от пятой партии матча за звание сильнейшего шахматиста на планете с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.

- Проблема в том, что я не смог воспользоваться своим преимуществом. Я совершаю ошибки почти в каждой игре, но это потому, что партии интересные, а напряжение высокое. Я бы не сказал, что это нормально, но это происходит, - цитирует Карякина Chess.ru.

Пятая встреча между шахматистами, проходившая в Нью-Йорке, как и предыдущие четыре, завершилась вничью. Россиянин играл черными фигурами. Соперники согласились на ничью после 51 хода черных. По итогам пяти встреч счет равный – 2,5:2,5.

Шестая партия состоится в пятницу, Карякин будет играть белыми фигурами.