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Спортивный юрист: «Рубин» обратился в Следственный комитет, чтобы заставить нервничать Азмуна перед игрой

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как уже сообщалось, «Ростов» пожаловался в ФИФА, РФС и РФПЛ на «Рубин» в связи с действиями казанцев по так называемому «делу Азмуна». Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы иранского нападающего, прокомментировал ситуацию.

Перед пятничным матчем «Рубин» направил заявление в Следственный комитет по Республике Татарстан. В нем клуб просит проверить, использовался ли представителями экс-игрока казанцев Сердара Азмуна поддельный документ при определении суммы компенсации за переход футболиста как раз в «Ростов».

– Это некрасивый жест со стороны «Рубина». Все документы и объяснения по этому делу доступны «Рубину» в рамках процесса в ФИФА. Нет необходимости обращаться в Следственный комитет. Это сделано, чтобы заставить игрока нервничать перед игрой, – сказал корреспонденту «Советского спорта» спортивный юрист Михаил Прокопец, в данной ситуации представляющий интересы Сердара Азмуна и «Ростова».

Напомним, «Рубин» не признает законным переход Азмуна в «Ростов». Прокопец рассчитывает, что ФИФА вынесет решение по этому вопросу в январе. В «Рубине» ситуацию не комментируют. 

Встреча «Рубина» и «Ростова» состоится сегодня в Казани в 19.30 (мск).

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