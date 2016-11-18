Спортивный юрист: «Рубин» обратился в Следственный комитет, чтобы заставить нервничать Азмуна перед игрой

Как уже сообщалось, «Ростов» пожаловался в ФИФА, РФС и РФПЛ на «Рубин» в связи с действиями казанцев по так называемому «делу Азмуна». Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы иранского нападающего, прокомментировал ситуацию.



Перед пятничным матчем «Рубин» направил заявление в Следственный комитет по Республике Татарстан. В нем клуб просит проверить, использовался ли представителями экс-игрока казанцев Сердара Азмуна поддельный документ при определении суммы компенсации за переход футболиста как раз в «Ростов».



– Это некрасивый жест со стороны «Рубина». Все документы и объяснения по этому делу доступны «Рубину» в рамках процесса в ФИФА. Нет необходимости обращаться в Следственный комитет. Это сделано, чтобы заставить игрока нервничать перед игрой, – сказал корреспонденту «Советского спорта» спортивный юрист Михаил Прокопец, в данной ситуации представляющий интересы Сердара Азмуна и «Ростова».

Напомним, «Рубин» не признает законным переход Азмуна в «Ростов». Прокопец рассчитывает, что ФИФА вынесет решение по этому вопросу в январе. В «Рубине» ситуацию не комментируют.



Встреча «Рубина» и «Ростова» состоится сегодня в Казани в 19.30 (мск).