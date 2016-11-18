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Юракова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Нагано

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Анна Юракова завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира по конькобежному спорту в японском Нагано на дистанции 3000 м.

Победительницей забега стала чешка Мартина Сабликова. Второе место заняла голландка Антуанетта Де Йонг. 

Этап Кубка мира в Нагано завершится 20 ноября.

Кубок мира

Второй этап

Нагано (Япония), 18 ноября

Женщины

3000 м

 1. Мартина Сабликова (Чехия) – 4.03,57

2. Антуанетта Де Йонг (Голландия) – 4.04,53

3. Анна Юракова (Россия) – 4.05,24 

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