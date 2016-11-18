Юракова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Нагано

Воронина выиграла бронзу на дистанции 3000 метров на первом этапе Кубка мира Бронзовый призер чемпионата мира в командной гонке Наталья Воронина заняла третье место на дистанции 3000 метров на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари.