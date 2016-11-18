Борис Игнатьев: Я бы не стал зацикливаться на результатах сборной, это сейчас не главное

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел первые итоги выступления футболистов под руководством Станислава Черчесова.

- Я бы не стал зацикливаться на результатах, это сейчас не самое главное. С точки зрения внутреннего достоинства, наверное, результат важен, но если говорить о рабочем процессе, то этот период носил исключительно селекционный характер. Через сито была просеяна большая группа людей с целью определить то, что нам нужно - какой материал у нас есть под руками и с чем мы начнем следующий год.

Главное - выбрать правильный курс, а все остальное сейчас не играет никакой роли. Курс, я считаю, правильный: нам сперва надо посмотреть всех в деле.

Станислав Черчесов постоянно подчеркивает, что у сборной именно контрольные игры, а не товарищеские. Он старается сделать так, чтобы футболисты чувствовали и ответственность и максимально выкладывались. Насколько им это удается - уже вопрос к ним, - рассказал Sobesednik.ru Игнатьев.

Напомним, что при Станиславе Черчесове россияне провели товарищеские матчи с Турцией (0:0 в гостях), Ганой (1:0 дома), Коста-Рикой (3:4 дома), Катаром (1:2 в гостях) и Румынией (1:0 дома).