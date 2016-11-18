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День в истории. 96 лет со дня рождения Константина Бескова

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 18 ноября, советскому футболисту и тренеру Константину Ивановичу Бескову исполнилось бы 96 лет.

Почти 15 лет своей игровой карьеры Бесков отдал московскому «Динамо». За бело-голубых он выступал в период с 1941 по 1954 годы, провел за московскую команду 187 матчей и забил 91 мяч.

В составе «Динамо» Бесков дважды выигрывал чемпионат страны (1945, 1949), был обладателем Кубка СССР (1953).

За сборную СССР нападающий провел только два матча.   

Наибольшую популярность Бесков завоевал в качестве главного тренера «Динамо» и «Спартака». 

В 1967-1972 годах он тренировал «Динамо» (Москва). В 1967 и 1970 годах команда заняла второе место в чемпионате СССР, выиграла Кубок СССР 1966/67 и 1970, в 1972 году первой из всех советских команд вышла в финал европейского Кубка обладателей кубков.  

В конце 1976 стал главным тренером «Спартака». Привлек в клуб Рината Дасаева из Астрахани, Георгия Ярцева из Костромы, Сергея Шавло из Риги, Юрия Гаврилова. В 1977 «Спартак» выиграл первенство страны в первой лиге, в 1978 занял пятое место в высшей лиге, а в 1979 стал чемпионом СССР. Далее команда девять лет подряд неизменно находилась среди призеров: дважды получала золотые (1979 и 1987), пять раз - серебряные, дважды - бронзовые медали. За 11 лет выступлений в высшей лиге под руководством Бескова она одержала 186 побед. 

Умер Бесков 6 мая 2006 года в возрасте 85 лет. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.  

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