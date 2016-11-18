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Алексей Скородед: Бесков отправлял меня посмотреть Семака в 1992 году

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Известный футбольный агент Алексей Скородед, который работал помощником Константина Бескова в «Асмарале» и московском «Динамо», рассказал, что известный тренер был заинтересован в услугах Сергея Семака.

– Кстати, по поводу «Асмарала» и молодых футболистов. С Сергеем Семаком, вы с Константином Ивановичем не пересеклись в клубе?
– Константин Иванович в конце 1992 года отправлял меня посмотреть Семака. Сергей произвел хорошее впечатление, но сам переход произошел уже после ухода Бескова. В «Асмарал» приезжал на просмотр и Андрей Гусин, который недавно трагическим образом покинул нас. В конце 1992 года он приезжал на просмотр из Львова, очень понравился, мы практически договорились о его переходе, но именно в этот момент у Бескова и Аль-Халиди возникли разногласия во взглядах на развитие клуба. В итоге Константин Иванович покинул «Асмарал», который буквально через год развалился из-за проблем с финансированием, – сказал Скородед в интервью «Евро-футбол.ру».

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