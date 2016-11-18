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Олень сбил легкоатлета во время забега в Пенсильвании (видео)

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Как сообщает Lenta.ru, член команды по кроссу университета Гвинедд-Мерси Джастин Делузио был сбит оленем во время забега на 12 километров.

По информации источника, инцидент произошел в минувшую субботу, 12 ноября, в округе Лихай в штате Пенсильвания. Спортсмен был близок к финишу, когда один из пересекавших луг оленей на полном скаку врезался в Делузио, и сбил его с ног.

Отмечается, что после этого члену команды по кроссу потребовалось несколько минут, чтобы подняться и прийти в себя. Несмотря на полученные травмы, спортсмен продолжил кросс и пришел к финишу 302-м.

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