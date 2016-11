Американский боец обвинил Хабиба Нурмагомедова в шантаже UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему решил поставить ультиматум руководству UFC по вопросу титульного поединка.



Бывший американский тяжеловес Брендан Шауб в социальной сети Twitter написал спортсмену из РФ следующее: «Хабиб, конечно, заслужил провести бой за звание чемпиона мира, но вы когда-нибудь видели, что бы спортсмен угрожая UFC, получил то, что хочет?».

Khabib def deserves it, but have we ever seen a guy threaten UFC brass and it works out? Feel like it's a bad move 🤔 https://t.co/J32kXNNuwL

Нурмагомедов прокомментировал заявления пользователя так: «Руководство UFC очень хорошо относилось ко мне. Никакая это не угроза. Я пришел в этот вид спорта, чтобы выиграть пояс. Ничего личного».

UFC been very good to me this not a threat. I got into this sport for the belt nothing personal https://t.co/1WtGRGAU6o