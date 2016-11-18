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Тренер: Тяжелую атлетику пытаются добить так, чтобы не подняли головы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший главный тренер сборной России по тяжелой атлетике Давид Ригерт считает, что тяжелую атлетику пытаются добить перепроверками допинг-проб так, чтобы не подняли головы.

- Я лично не обращаю внимания на эти перепроверки. Ничего удивительного в этом нет. В тяжелой атлетике и без того серьезные проблемы. Просто по другим странам, похоже, не прошлись. Попадаются только страны из бывшего Советского Союза. Пытаются добить тяжелую атлетику так, чтобы не подняли головы. Пройдем год-два, все равно вылезем.

Вроде все уже «выкопали» - за 2008 и 2012 годы. Значит, так проверяли спортсменов на самих Олимпиадах. Когда мы выезжали на Игры, все в порядке было. Иначе никого не отправили бы на Олимпиаду. Видимо, были проблемы в лабораториях, и спортсмены могли попасть на Игры с какими-то остатками. Способы обнаружения веществ в пробах совершенствуются. Так можно докопаться и до древних Олимпийских игр методом эксгумации чемпионов, - цитирует Ригерта «Р-Спорт».  

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты девяти тяжелоатлетов на Олимпиаде-2008 в Пекине после перепроверки допинг-проб. 

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