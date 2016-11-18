Бибрас Натхо: ЦСКА будет непросто с «Арсеналом». К тому же, не стоит забывать про погоду
Полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от предстоящей встречи с тульским «Арсеналом», отметив, что погодные условия могут сыграть решающую роль.
«Будет очень тяжелая игра. Я видел последние матчи «Арсенала», они хорошо играют, к тому же погода сейчас все усложняет. В игре с «Амкаром» все видели, как тяжело играть в таких условиях. Но нам надо набирать очки.
Последний месяц мы испытываем проблемы, было много травмированных, и нам не слишком везло. Но это футбол. В нынешней ситуации нам надо быть сильными и делать все возможное, чтобы набрать максимум очков», – цитирует игрока официальный Twitter армейцев.
Напомним, команды сыграют в рамках 14-го тура РФПЛ. Матч запланирован на 18 ноября и стартует в 19.00 мск.
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция