Бибрас Натхо: ЦСКА будет непросто с «Арсеналом». К тому же, не стоит забывать про погоду

Полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от предстоящей встречи с тульским «Арсеналом», отметив, что погодные условия могут сыграть решающую роль.



«Будет очень тяжелая игра. Я видел последние матчи «Арсенала», они хорошо играют, к тому же погода сейчас все усложняет. В игре с «Амкаром» все видели, как тяжело играть в таких условиях. Но нам надо набирать очки.



Последний месяц мы испытываем проблемы, было много травмированных, и нам не слишком везло. Но это футбол. В нынешней ситуации нам надо быть сильными и делать все возможное, чтобы набрать максимум очков», – цитирует игрока официальный Twitter армейцев.



Напомним, команды сыграют в рамках 14-го тура РФПЛ. Матч запланирован на 18 ноября и стартует в 19.00 мск.

Матч Арсенал - ЦСКА Судья: Владислав Безбородов (Россия) Место и дата 18 ноября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция



