Тренер сборной России: Бароев никогда не применял ничего запрещенного

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили сообщил, что борец Хасан Бароев, лишенный серебра ОИ-2008, никогда не принимал допинг.

- Произошла какая-то ошибка. Я верю, что Хасан Бароев никогда не применял ничего запрещенного, говорю вам ответственно как главный тренер сборной России. И все мы это хорошо знаем. Хасан - очень порядочный и ответственный человек, он лидер нашей команды, пример для всех, и он бы никогда себе ничего подобного не позволил, - цитирует Когуашвили «Р-Спорт».

Хасан Бароев выступал в греко-римской борьбе в категории до 120 и завоевал серебряную медаль, которую теперь он будет вынужден вернуть. Кроме того, россияне Хаджимурат Аккаев и Дмитрий Лапиков, выступавшие в тяжелой атлетике, по аналогичной причине лишены бронзовых медалей.