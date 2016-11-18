«Рубин» бесплатно раздает билеты на матч против «Ростова»

Как стало известно «Советскому спорту», на предстоящую игру «Рубин» – «Ростов» было роздано 11 тысяч бесплатных пригласительных билетов.

Что касается проданных билетов, то на данный момент их 7,5 тысяч. Всего на матче ожидается до 25 тысяч болельщиков.

Напомним, что матч «Рубин» – «Ростов» состоится сегодня в 19:30 мск в Казани.