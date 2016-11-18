Промес работал в общей группе, Зе Луиш не тренируется
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, залечивший травму, готовится к матчу 14-го тура чемпионата России с «Амкаром» в общей группе. Напомним, голландец не принимал участия в игре с «Томью».
А вот травмированные защитник Сальваторе Боккетти и нападающий Зе Луиш в занятии участия не принимали. Игрок сборной Кабо-Верде, скорее всего, выбыл до конца года.
Игра «Спартак» – «Амкар» состоится 20 ноября в 17:00 в Москве.
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