Промес работал в общей группе, Зе Луиш не тренируется

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, залечивший травму, готовится к матчу 14-го тура чемпионата России с «Амкаром» в общей группе. Напомним, голландец не принимал участия в игре с «Томью».

А вот травмированные защитник Сальваторе Боккетти и нападающий Зе Луиш в занятии участия не принимали. Игрок сборной Кабо-Верде, скорее всего, выбыл до конца года.