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Мирча Луческу: В заявке на матч с «Крыльями» будет 14 игроков, Дзюба готов сыграть

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о подготовке команды к матчу с «Крыльями Советов». 

- Будет непростая игра, несмотря на то, что «Крылья» находятся на последнем месте. Это очень организованная команда, там сменился тренер. Я видел их игру с «Уралом» и некоторые моменты мне понравились. У нас есть некоторые проблемы, наверное, все знают об этом. Из 23 игроков, которые сейчас находятся в «Зените», в этой игре будут отсутствовать девять: Смольников, Файзулин, Данни, Рязанцев, Могилевец, который вернулся из сборной с травмой, еще три игрока пропустят матч из-за карточек.

Первую тренировку в общей группе проводит Шатов, Дзюба всего лишь два дня тренируется. Это проблема не этого года - у них были травмы и год-два назад. Нужно определиться с некоторыми игроками, у которых постоянные травмы, потому что они становятся хроническими, и делать им операции, чтобы они в январе-феврале были в общей группе. Деликатный момент, и мы нуждаемся в поддержке публики. В заявке максимум будет 14 игроков, но все готовы сыграть хорошо и выиграть.

- Главная проблема - центр защиты.
- Я бы даже предпочел, чтобы Новосельцев оставался с нами, когда играли сборные. Чтобы он понял видение игры, наиграл связи, но хорошо, что он работал там и вышел во второй игре. Надеюсь, Новосельцев готов к игре с «Крыльями» и покажет это на футбольном поле.

Важно, что успели восстановить Ломбертса, и тогда можем рассчитывать на пару центральных защитников Новосельцев - Ломбертс. Мы посмотрим на состояние Жиркова, были определенные проблемы, только сегодня он начал работать. Остальные вернулись из сборных в хорошем состоянии. В первую очередь, Мак и Жулиано. Будем надеяться, что они покажут хорошую игру.

- Не удалось договориться с «Зенитом-2»?
- У них, к сожалению, своя программа, они будут играть с лидером ФНЛ «Динамо» и нуждаются в очках. Поэтому мы никого не взяли. Только Чернов с нами работает.

- Каких особых элементов ждете от «Зенита» в матче с «Крыльями»?
- Самое главное - три очка. В особенности, в нашей текущей ситуации: это и кадровая ситуация, и погодные условия. Есть игроки, которые провели все матчи, и мы не можем делать ротацию. Нужно понимать их усталость.

- Насколько готов сыграть Дзюба?
- Он готов, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» 20 ноября на «Петровском», начало матча в 19:30. После 13 туров сине-бело-голубые идут вторыми в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Самарцы, набравшие восемь очков, занимают последнюю позицию.

Дубль «Зенита» 19 ноября в матче первенства ФНЛ встретится с «Динамо». Игра пройдет в Химках.

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