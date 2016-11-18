Мирча Луческу: В заявке на матч с «Крыльями» будет 14 игроков, Дзюба готов сыграть

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о подготовке команды к матчу с «Крыльями Советов».

- Будет непростая игра, несмотря на то, что «Крылья» находятся на последнем месте. Это очень организованная команда, там сменился тренер. Я видел их игру с «Уралом» и некоторые моменты мне понравились. У нас есть некоторые проблемы, наверное, все знают об этом. Из 23 игроков, которые сейчас находятся в «Зените», в этой игре будут отсутствовать девять: Смольников, Файзулин, Данни, Рязанцев, Могилевец, который вернулся из сборной с травмой, еще три игрока пропустят матч из-за карточек.

Первую тренировку в общей группе проводит Шатов, Дзюба всего лишь два дня тренируется. Это проблема не этого года - у них были травмы и год-два назад. Нужно определиться с некоторыми игроками, у которых постоянные травмы, потому что они становятся хроническими, и делать им операции, чтобы они в январе-феврале были в общей группе. Деликатный момент, и мы нуждаемся в поддержке публики. В заявке максимум будет 14 игроков, но все готовы сыграть хорошо и выиграть.