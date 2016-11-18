Мийо Цакташ: Удивляет, что в такой большой России так мало футболистов

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ оценил уровень российского футбола.

- Знаете, на самом деле меня очень удивляет, что у вас такая большая страна, так много жителей, но так мало футболистов. Чувствуется, что у всех есть желание, чтобы хороших русских игроков было больше, но при этом их всё равно мало. Не знаю, идет ли лимит на пользу российскому футболу. Я боюсь кого-то обидеть, мне сложно оценивать ваших нынешних игроков. Но очень показательно, что в Европе сейчас вообще нет русских игроков, хотя раньше их было много. Теперь просто не хватает русских игроков такого уровня, - цитирует Цакташа «Бизнес Online».

24-летний хорват выступает за «Рубин» с 2016 года. В текущем сезоне Цакташ провел шесть матчей, но результативными действиями не отметился.