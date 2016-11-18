Федун предложил Мутко жестче наказывать фанатов за использование пиротехники

Как сообщает Лайф, владелец московского «Спартака» Леонид Федун обратился к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой ужесточить санкции в отношении болельщиков, которые используют пиротехнику на трибунах.



По информации источника, Федун обратился к Мутко с предложением внести изменения в кодекс административных правонарушений.



«Примером такого противоправного поведения стали действия болельщиков (особенно находившихся в гостевом секторе активного боления) на матче между ФК «Спартак Москва» и ПФК «ЦСКА», состоявшемся 29.10.2016 г. на стадионе «Открытие-Арена». В частности, согласно рапорту делегата матча, болельщики ПФК ЦСКА порвали защитную сетку и начали бросать файеры в сектор болельщиков ФК «Спартак Москва» – говорится в обращении Федуна.

Напомним, встреча между командами состоялась в рамках 12-го тура чемпионата России и завершилась победой красно-белых со счетом 3:1.