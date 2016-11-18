Мирча Луческу: Возвращение к системе «весна-осень»? Нужно хорошо подумать

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказался о возможном возвращении российского футбола на систему «весна-осень».

- Я не могу высказать мнение по этому поводу, так как первый год работаю в России и не знаком полностью с погодными условиями. Здесь не та же температура, что на Украине, и нельзя сравнивать. Нужно хорошо подумать, было бы плохо потерять летний период. Дело в том, что финальная часть чемпионата Европы и мира проводится летом, поэтому продолжать чемпионат в это время невозможно. Наверное, так и продумывалось, когда брали на вооружение систему «осень-весна», - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат России проводится по системе «осень-весна» с 2012 года. Украинский чемпионат, в котором Луческу работал с 2004-го по 2016 годы, перешел на данную схему в 1992 году.