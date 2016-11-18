Сауна после тренировки не способствует восстановлению мышц

Несмотря на распространенное мнение о целебности сауны, сразу после тренировки в сауну лучше не идти. Оказалось, что высокая температура вредна для восстановления мышц.



Исследования показали, что синтез гликогена, а, следовательно, и процесс восстановления мышц, значительно замедляется при температуре выше 30 градусов. Другими словами, сауна после тренировки – далеко не самый лучший выбор. Эти же исследования говорят, что температура ниже комнатной, например, под холодным душем – оптимальный вариант после тренировки. Такая температура ускоряет синтез гликогена и восстановление мышц.

Кроме того, доказано, что обмывание лица холодной водой непосредственно после тренировки так же очень полезно. Во-первых, замедляется сердцебиение, во-вторых, нормализуется артериальное давление, увеличивается содержание кислорода в крови, а так же его доступность для мышечной ткани, что важно для быстрой транспортировки питательных веществ во время восстановления после занятий.