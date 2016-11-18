Владимир Гомельский: Некоторые люди из ЦСКА не хотят, чтобы я комментировал их матчи
Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции на Sovsport.ru рассказал, почему не комментирует матчи баскетбольного ЦСКА.
– Я люблю баскетбол и хочу комментировать матчи с участием ЦСКА. Однако некоторые люди, связанные с клубом не хотят, чтобы я это делал. Они (он) обратились к руководству «Матч ТВ» – и вот результат. Как мне объяснили, руководство ЦСКА высказало озабоченность тем, что я достаточно часто критикую команду, отдельных игроков и тренеров за ошибки. А им это слушать неприятно, – написал Гомельский.
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