Фабрегас «протроллил» Агуэро, забив гол с «мертвого» угла (видео)
Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас в рамках рекламы своих новых бутс от компании Puma решил подшутить над форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
«Смотрите, что я вытворяю в своих новых белых бутсах. Забил этот гол с первой попытки. Агуэро не смог повторить то же самое. Продолжайте тренироваться, господа!», – написал Фабрегас на своей странице в Instagram.
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