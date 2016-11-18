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Фабрегас «протроллил» Агуэро, забив гол с «мертвого» угла (видео)

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас в рамках рекламы своих новых бутс от компании Puma решил подшутить над форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

«Смотрите, что я вытворяю в своих новых белых бутсах. Забил этот гол с первой попытки. Агуэро не смог повторить то же самое. Продолжайте тренироваться, господа!», – написал Фабрегас на своей странице в Instagram. 

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