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Илья Ковальчук: Каждая игра за сборную России - огромная честь

Источник:  «Известия»Комментарии

Нападающий СКА Илья Ковальчук признался, что хотел бы вернуться в сборную России.

- Кому играть в национальной команде, а кому нет — решает главный тренер. Каждая игра за сборную России - огромная честь. Выход на лед в составе национальной команды - признание твоих заслуг. Эти эмоции не сравнить ни с чем. С другой стороны, в сборной России много талантливых молодых игроков, которым тоже нужно давать играть и набираться опыта. До игр сборной еще много времени, нужно продолжать работать на тренировках и проявлять себя, тогда тебя обязательно заметят, - цитируют Ковальчука «Известия».

Напомним, что Ковальчук выступает за сборную России с 2002 года. В составе национальной команды он завоевывал бронзу ОИ-2002, два золота, два серебра и две бронзы чемпионатов мира.  

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