Мирча Луческу: Для сборных России и Румынии игра была подготовительной

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о товарищеской игре между сборными России и Румынии (1:0).

- Не хотелось бы комментировать игры сборных. Единственное, что могу сказать - и для России, и для Румынии это были подготовительные игры. Сборная России пока пробует все новые сочетания, хочет всех просмотреть, еще есть два года до финальной части чемпионата мира, нужно узнать всю обойму. Румыны сыграли не полностью основным составом, Даум тоже хотел познакомиться с новыми игроками. Оба тренера хотели посмотреть на мотивацию тех футболистов, которых вызвали, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч Россия - Румыния прошел в Грозном 15 ноября и завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 1:0. Победный гол в добавленное ко второму тайму время забил Магомед Оздоев.