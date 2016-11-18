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Григорий Лепс примет участие в церемонии жеребьевки Кубка конфедераций-2017

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Популярный российский певец Григорий Лепс примет участие в церемонии жеребьевки Кубка конфедераций по футболу 2017 года, которая пройдет в Казани, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

«Я с детства люблю футбол, поэтому вдвойне приятно, что меня пригласили принять участие в шоу, которое предваряет Кубок Конфедераций. Болею, естественно, за сборную России, и даже не представлял, что матчи столь высокого уровня пройдут в моем родном городе», – сказал уроженец Сочи Лепс. 

Напомним, ранее уже были объявлены имена знаменитостей, которые также примут участие в жеребьевке. Шоу проведут Яна Чурикова и Андрей Малахов, бразилец Жулио Баптиста, дважды побеждавший в Кубке Конфедераций, вынесет на сцену главный трофей «турнира чемпионов», а Елена Исинбаева и Сергей Семак помогут определить судьбу восьми участников турнира. 

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Жеребьевка турнира состоится 26 ноября в Казани. 

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