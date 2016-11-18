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Ковалев получит за бой с Андре Уордом 2 млн долларов

Источник:  ТАССКомментарии

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Сергей Ковалев гарантированно получит два миллиона долларов за поединок против американца Андре Уорда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей спортсмена из России. 

«Это действительно так», – сообщил собеседник агентства.

Отметим, что по информации Атлетической комиссии штата Невада, Уорд получит за этот бой 5 млн долларов.

Напомним, поединок между Ковалевым и Уордом состоится 19 ноября (в России – 20-го).


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