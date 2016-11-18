Мирча Луческу: Лесового не надо обсуждать. Посмотрим, как будет работать

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о переходе в петербургский клуб полузащитника киевского «Динамо» Даниила Лесового.

- О нем рано говорить, он молодой игрок, и не надо его обсуждать. Мы делаем большую ошибку, давая какие-то авансы. Он перспективный мальчик, посмотрим, как будет работать. Постоянно все игроки дубля будут появляться у нас, тренироваться, и я буду пристально за ними смотреть, за их ростом, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 16 ноября 18-летний украинец был заявлен за «Зенит». Также Лесовой получил российское гражданство.