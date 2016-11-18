Роман Еременко дисквалифицирован на два года

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у футболиста после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» - ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября.



Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.

Напомним, 7 октября дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко на 30 дней от матчей. При этом причины отстранения полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии не называются. 10 ноября в Ньоне прошло заседание комитета по этому делу, однако окончательное решение принято не было. Позднее дисквалификация игрока была продлена до 19 ноября.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что «проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к футболу». В нынешнем сезоне Еременко забил три гола и сделал две голевые передачи в девяти матчах премьер-лиги. В Лиге чемпионов он забил один гол в двух матчах.



