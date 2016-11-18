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Массимо Каррера: Промес и Джано готовы сыграть с «Амкаром»

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о кадровой ситуации в команде.

- С «Амкаром» точно не сыграют Зе Луиш и Боккетти. Промес и Джано сбыли травмированы. Каково их состояние и смогут ли помочь команде?
- Они тренируются с командой, достигли почти оптимальной формы. У нас есть еще день, чтобы выбрать состав.

- Будучи игроком, вы работали с Липпи, с Траппатони. Как они настраивали команду на встречу с середняками типа «Амкара»?
- Сложно влезть в головы футболистов. Нужно находить нужные слова, чтобы передать правильные эмоции. Главное, чтобы сами игроки понимали важность каждого матча. Но у каждого тренера свои методики.

Игра «Спартак» – «Амкар» состоится 20 ноября в 17:00 в Москве. 

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