Массимо Каррера: Мельгарехо? Он может сыграть с «Амкаром»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что еще не определился со стартовым составом и схемой на матч 14-го тура чемпионата России с «Амкаром».
- В «Спартак» на просмотр приезжали трое молодых африканцев. Какова их судьба?
- Они молодые, им 17-18 лет, думаю, они будут тренироваться с дублем. В наших интересах раскрывать новые таланты. Но тут будут решать тренеры дубля и второй команды, а также руководство.
- Учитывая, что травмирован Зе Луиш, как будет играть «Спартак» в матче с «Амкаром». Можете раскрыть секреты?
- Я еще ничего не решил. Мельгарехо? Он нападающий, а, значит, может выйти на поле.
Игра «Спартак» – «Амкар» состоится 20 ноября в 17:00 в Москве.
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