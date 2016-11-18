Массимо Каррера: Мельгарехо? Он может сыграть с «Амкаром»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что еще не определился со стартовым составом и схемой на матч 14-го тура чемпионата России с «Амкаром».

- В «Спартак» на просмотр приезжали трое молодых африканцев. Какова их судьба?

- Они молодые, им 17-18 лет, думаю, они будут тренироваться с дублем. В наших интересах раскрывать новые таланты. Но тут будут решать тренеры дубля и второй команды, а также руководство.