Массимо Каррера: Сыграл бы с Гаджиевым в шахматы
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что с удовольствием сыграл бы со своим коллегой из «Амкара» Гаджи Гаджиевым в шахматы.
- Известно, что главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев любит шахматы. Готовы с ним сыграть и вообще какие настольные игры вы предпочитаете?
- Да, я тоже люблю шахматы. С удовольствием сыграл бы.
- В Томске вы играли при температуре минус 15, Москва завалена снегом. Теперь представления о России соответствуют вашим ожиданиям?
- Знаете, я люблю снег, люблю холод. И я счастлив, что работаю в «Спартаке».
Игра «Спартак» – «Амкар» состоится 20 ноября в 17:00 в Москве.
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