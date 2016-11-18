Массимо Каррера: Сыграл бы с Гаджиевым в шахматы

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сказал, что с удовольствием сыграл бы со своим коллегой из «Амкара» Гаджи Гаджиевым в шахматы.

- Известно, что главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев любит шахматы. Готовы с ним сыграть и вообще какие настольные игры вы предпочитаете?

- Да, я тоже люблю шахматы. С удовольствием сыграл бы.