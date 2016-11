Определились участники плей-офф IEM Oakland

Завершился групповой этап турнира Intel Extreme Masters Oakland по Counter-Strike: Global Offensive.



В стадию плей-офф вышли Astralis, FaZe Clan, Immortals, SK Gaming, G2 Esports и Ninjas in Pyjamas.

Astralis и FaZe Clan заняли первые места в своих группах и прошли в полуфинал турнира. Четвертьфинальные матчи пройдут в ночь с 19 на 20 ноября. Победитель пары SK Gaming vs. G2 Esports сыграет с Astralis, а победитель пары Immortals vs. Ninjas in Pijamas сразится с FaZe Clan.



Intel Extreme Masters Oakland пройдет с 16 по 20 ноября в Окленде, США. Призовой фонд турнира составит 300 000 долларов.