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Радионова – вторая после короткой программы на Cup of China

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская фигуристка Елена Радионова заняла второе место по итогам короткой программы на этапе серии Гран-при в Китае – Cup of China. 

Лучший результат после короткой программы показала канадская фигуристка Кэтлин Осмонд. Тройку замкнула японка Мия Миара. 

Еще одна россиянка – Елизавета Туктамышева расположилась на четвертой строчке.  

Фигурное катание
Пекин (Китай)
Гран-при. 5-й этап
Cup of China
Женщины
После короткой программы

1. Кэтлин Осмонд (Канада) – 72,20
2. Елена Радионова (Россия) – 70,75
3. Мия Миара (Япония) – 68,48
4. Елизавета Туктамышева (Россия) – 64,88

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