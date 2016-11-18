Радионова – вторая после короткой программы на Cup of China
Российская фигуристка Елена Радионова заняла второе место по итогам короткой программы на этапе серии Гран-при в Китае – Cup of China.
Лучший результат после короткой программы показала канадская фигуристка Кэтлин Осмонд. Тройку замкнула японка Мия Миара.
Еще одна россиянка – Елизавета Туктамышева расположилась на четвертой строчке.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Гран-при. 5-й этап
Cup of China
Женщины
После короткой программы
1. Кэтлин Осмонд (Канада) – 72,20
2. Елена Радионова (Россия) – 70,75
3. Мия Миара (Япония) – 68,48
4. Елизавета Туктамышева (Россия) – 64,88
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