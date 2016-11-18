Александр Рязанцев: Карлсен белыми меняет дебюты

Действующий чемпион России гроссмейстер Александр Рязанцев – о пятой партии матча на первенство мира.



– Итальянскую партию в матчах на первенство мира в последний раз играли Карпов и Корчной в Мерано в 1981 году.

– В матчах, может, «итальянка» редко встречается, но сейчас ни один супертурнир без нее не обходится. Последний пример на моих глазах был: в Супефинале чемпионата России Грищук играл «итальянку» с Яковенко. Это очень тонкий дебют, есть варианты с определенным порядком ходов, есть немало идей. Уверен, что и Карлсен, и Карякин этот дебют тщательно проработали за оба цвета. Но пока ясно одно: Карлсен белыми каждый раз меняет дебюты – от Тромповского, через Берлин в испанской партии и вот – «итальянка». Видимо, это такая тактика.

Счет в поединке за корону остается равным - 2,5:2,5. Шестая партия начнется сегодня в Нью-Йорке в 22.00 мск.