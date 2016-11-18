Юрист о Еременко: Не исключено, что решили провести показательную порку футболиста

Спортивный юрист Валерий Федореев прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года за употребление кокаина.

- Исходя из моего опыта, за первое такое нарушение обычно применяется меньший срок дисквалификации. Но когда принимают решение, учитывают и другие факторы. Возможно, что были какие-то отягчающие обстоятельства, о которых мы с вами не знаем.

Тип препарата не влияет на срок дисквалификации. Обычно принимают во внимание другие обстоятельства: первый раз принимает спортсмен запрещенную субстанцию или нет, как он себя ведет во время разбирательства. Не исключено, что решили провести показательную порку футболиста, - цитирует юриста «Газета.Ru».

Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у игрока после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов.