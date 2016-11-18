Валерий Газзаев: Для ЦСКА потеря Еременко практически невосполнима

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал отстранение полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на два года за употребление кокаина.

- На фоне последних событий, случившихся с национальной сборной на Олимпиаде в Рио и Паралимпиаде я считаю, что отношение со стороны антидопингового комитета к России и спортсменам, выступающим в нашей стране, явно предвзятое, - поделился своим мнением с «Известиями» Газзаев. - Знаю, что и клуб, и агент до последнего пытались отстоять права Еременко, его честь и достоинство. У футболиста еще есть время на подачу апелляции. Надеюсь, еще есть возможность доказать его невиновность. Для ЦСКА потеря такого футболиста, как Еременко, практически невосполнима. Это один из лидеров клуба. Будем надеяться, что в итоге все закончится хорошо.

Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у игрока после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов.