Сергей Ткачев: Надеюсь, Еременко не упадет духом, вернется и покажет хороший футбол

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» высказался о двухлетней дисквалификации игрока ЦСКА Романа Еременко.

- Все в шоке, очень неожиданно, конечно. Не знаю, закончится теперь его карьера или нет. Конечно, будет тяжело, но надеюсь, что близкие будут рядом с Романом, он духом не упадет, вернется и покажет хороший футбол, - сказал Ткачев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

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Напомним, ранее УЕФА объявила, что Еременко дисквалифицирован на два года. В допинг-пробе полузащитника ЦСКА, взятой после матча Лиги чемпионов с «Байером» (2:2), был обнаружен кокаин. Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября 2016 года.

Ткачев играл вместе с Еременко в ЦСКА во второй половине сезона 2015/2016. Летом 2016-го армейцы отдали Ткачева в аренду «Крыльям Советов».