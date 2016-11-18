Конте – лучший тренер АПЛ по итогам октября, Азар – лучший футболист (фото)
Наставник «Челси» Антонио Конте признан лучшим тренером октября в чемпионате Англии. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
«Синие» под руководством итальянского специалиста одержали четыре победы кряду, обыграв «Халл Сити» – 2:0, «Лестер Сити» – 3:0, «Манчестер Юнайтед» – 4:0 и «Саутгемптон» – 2:0.
Также отмечается, что лучшим футболистом АПЛ в минувшем месяце признан полузащитник «Челси» Эден Азар, на счету которого 3 гола и одна голевая передача.
На данный момент лондонский клуб занимает 2 место в таблице чемпионата Англии, уступая лидирующему «Ливерпулю» 1 очко.
4️⃣ matches— Premier League (@premierleague) November 18, 2016
4️⃣ wins
3️⃣ goals
1️⃣ assist
More on @hazardeden10's award: https://t.co/Xl46ToGoXC pic.twitter.com/cSgCZnuQz1
4️⃣ matches— Premier League (@premierleague) November 18, 2016
4️⃣ wins
1️⃣1️⃣ goals scored
0️⃣ goals conceded
More on Conte's award: https://t.co/TZFRnWwh4v pic.twitter.com/LtovTqFt9l