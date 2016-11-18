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Конте – лучший тренер АПЛ по итогам октября, Азар – лучший футболист (фото)

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Наставник «Челси» Антонио Конте признан лучшим тренером октября в чемпионате Англии. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

«Синие» под руководством итальянского специалиста одержали четыре победы кряду, обыграв «Халл Сити» – 2:0, «Лестер Сити» – 3:0, «Манчестер Юнайтед» – 4:0 и «Саутгемптон» – 2:0.

Также отмечается, что лучшим футболистом АПЛ в минувшем месяце признан полузащитник «Челси» Эден Азар, на счету которого 3 гола и одна голевая передача.

На данный момент лондонский клуб занимает 2 место в таблице чемпионата Англии, уступая лидирующему «Ливерпулю» 1 очко.

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