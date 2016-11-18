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Капитан сборной Венесуэлы скончался от сердечного приступа в возрасте 25 лет

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Капитан сборной Венесуэлы по волейболу Кервин Пинеруа умер от сердечного приступа в возрасте 25 лет, сообщает World of Volley.

Волейболист выступал в Турции за местный клуб «Афьонкарахисар». Вчера вечером спортсмен был госпитализирован с подозрением на сердечный приступ. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти. Сегодня утром волейболист скончался. 

Пинеруа был одним из лучших бомбардиров турецкого чемпионата и лидером сборной Венесуэлы. 

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