Капитан сборной Венесуэлы скончался от сердечного приступа в возрасте 25 лет

Капитан сборной Венесуэлы по волейболу Кервин Пинеруа умер от сердечного приступа в возрасте 25 лет, сообщает World of Volley.

Волейболист выступал в Турции за местный клуб «Афьонкарахисар». Вчера вечером спортсмен был госпитализирован с подозрением на сердечный приступ. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти. Сегодня утром волейболист скончался.

Пинеруа был одним из лучших бомбардиров турецкого чемпионата и лидером сборной Венесуэлы.