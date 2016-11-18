Хакеры украли 16 миллионов долларов с помощью FIFA

Американец Энтони Кларк, состоящий в хакерской группировке RANE Developments, украл 16 миллионов долларов с помощью симулятора FIFA.



Хакер со своими сообщниками использовали специальную программу, с помощью которой зарабатывали большое количество внутриигровой валюты в футбольном симуляторе FIFA. Эту валюту мошенники продавали другим игрокам на черном рынке Китая и США.



В сентября 2015 года Энтони Кларк был пойман сотрудниками ФБР и был осужден за мошенничество 17 ноября 2016 года, а вынесение приговора состоится 27 февраля 2017 года. Бюро изъяло миллионы долларов из более чем десятка банковских счетов хакера, а также несколько экзотических автомобилей.



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