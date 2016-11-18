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Китаец Боян лидирует после короткой программы на Cup of China, Воронов – четвертый

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На пятом этапе Гран-при по фигурному катанию – Cup of China завершились соревнования у мужчин в короткой программе.

Лидерство захватил китаец Цзин Боян. Вторую строчку занял израильский фигурист Даниэл Самохин. Тройку замкнул канадец Патрик Чан.

Российский фигурист Сергей Воронов расположился на четвертой строчке. Александр Петров после короткой программы девятый, Максим Ковтун – 10-й. 

Фигурное катание
Пекин (Китай)
Гран-при. 5-й этап
Cup of China
Мужчины
После короткой программы

1. Цзин Боян (Китай) – 96,17
2. Даниэл Самохин (Израиль) – 83,47
3. Патрик Чан (Канада) – 83,41
4. Сергей Воронов (Россия) – 82,93
...9. Александр Петров (Россия) – 74,21
10. Максим Ковтун (Россия) – 70,10

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