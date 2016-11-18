Павел Дацюк: Наверное, виноват, что в матче с «Автомобилистом» не всей головой был в игре
Капитан СКА Павел Дацюк, защитивший ранее дипломную работу в Уральском федеральном университете, поделился впечатениями от защиты и объяснил поражение армейцев в матче с «Автомобилистом» (1:2).
- Было очень много переживаний, защита - это для меня новое. Если в важных играх я могу с собой совладать, побороться - здесь это новое. Ночью получилось немного поспать, был все-таки перелет. Все наложилось: и проигрыш, и надо было подготовиться.
- После матча готовились к защите?
- Не только после матча, но и до этого. Наверное, и недоготовился к матчу. С одной стороны, прервалась наша серия, с другой, я рад, что ее прервал «Автомобилист». Тем более, с Владимиром Крикуновым. Это все на удачу.
- Что поспособствовало победе «Автомобилиста»? Никто ее не ожидал.
- У них была большая самоотдача. Если смотреть по игре, статистике - думаю, бросков могло быть и 80, а не 40. Соперники все ловили на себя, боролись друг за друга. Признаюсь: наверное, виноват, что не всей головой был в матче, а все-таки думал об этом важном событии, - сказал Дацюк.
Напомним, капитан СКА защитил диплом на «отлично». Дацюк был зачислен в УрФУ в 2011 году на направление «менеджмент» и учился по программе «Управление в спорте».
Матч СКА - «Автомобилист» прошел в Санкт-Петербурге 17 ноября и завершился поражением армейцев со счетом 1:2. На гол Никиты Гусева екатеринбуржцы ответили шайбами Дмитрия Мегалинского и Рока Тичара. Это поражение прервало 15-матчевую победную серию СКА.
Ближайший матч подопечные Олега Знарка проведут 21 ноября в Санкт-Петербурге против ЦСКА.
Матч
СКА - Автомобилист - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы:
Гусев (Ковальчук, Шипачёв), 19:55 (1:0 - бол.). Мегалинский 21:50 (1:1). Тичар (Гареев), 23:10 (1:2).
Место и дата
17 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция