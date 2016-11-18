Максим Афиногенов: Каждая игра в чемпионате КХЛ, как война

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов оценил напряженность текущего чемпионата КХЛ.

- Взгляните на таблицу нашей конференции: от четвёртого-пятого места и до 12-го – всего несколько очков разницы. Все борются. Для нас и так никаких проходных игр нет, а ещё – такая таблица! Каждая игра, как война. И все ребята прекрасно понимают, что в конце сезона нам понадобится любое очко, оно может стать решающим. Поэтому и обидно терять очки в таких матчах, как с московским «Динамо». Считаю, мы отдали эту игру, она должна была быть нашей. Отдали два очень важных очка.

- Какой результат «Витязя» в сезоне будете считать для себя удачным?

- Сначала надо попасть в плей-офф. А потом… Любая команда из восьмёрки может взять Кубок. В истории очень много таких примеров, когда команда еле-еле попадала в восьмёрку, но потом преображалась. Совершенно иная мотивация у всех. Новые качества открываются у хоккеистов. Часто на первые роли выходят те, кто в регулярке не блистал статистикой. Так что, повторюсь, первая цель – плей-офф, - передает слова Афиногенова официальный сайт КХЛ.

Добавим, что «Витязь» после 31 встречи регулярного чемпионата, набрав 46 очков, занимает 9 строчку в таблице Западной конференции.