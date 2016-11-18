Максим Афиногенов: Кубок Мира – не показательный турнир, главный – Олимпиада

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов прокомментировал выступление сборной России на Кубке мира в Торонто.

- Неплохо ребята сыграли, достойно. Конечно, были ошибки, но всё могло сложиться по-другому… Вообще, этот турнир настолько… суперкоммерческий что ли… Не знаю, как его лучше обозвать. Проходит в начале осени, по большому счёту никто не готов. Вряд ли можно считать подготовкой пару недель перед Кубком. Одним словом, для меня он не показателен. Что показательно? Олимпиада. Турнир, куда приезжают лучшие, в разгар сезона, находясь в оптимальной форме. На последних четырёх Олимпиадах мы остались без медалей. Вот показатель. Здесь надо быть лучше, - передает слова Афиногенова официальный сайт КХЛ.

Напомним, Кубок мира по хоккею проходил в Канаде с 17 сентября по 1 октября, его победителем стала сборная Канады, обыгравшая в финале команду Европы. Сборная России уступила будущим победителям в полуфинале.