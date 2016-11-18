«Бешикташ» интересуется защитником «Шахтера» Ракицким

Интерес к защитнику донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярославу Ракицкому проявляет «Бешикташ». Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как информирует sabah.com.tr, «Бешикташ» уже пытался купить Ракицкого летом, но «Шахтер» запросил за него 15 миллионов евро, что не устроило турецкий клуб. Теперь же они собираются вернуться к переговорам. Контракт Ярослава с «Шахтером» истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне 27-летний Ярослав Ракицкий провел 16 матчей за «Шахтер», в его активе одна голевая передача.