26-27 ноября в Китае пройдет чемпионат мира по ММА
26-27 ноября в китайском Макао пройдет чемпионат мира по ММА. Состав сборной России по ММА.
Весовая категория до 61.2 кг: чемпион России, МС Нурмагомедов Омар
до 65.8 кг: чемпион России, МС Тайгибов Курбан
до 70.3 кг: чемпион России, МС Рамазанов Мурад
до 77.1 кг: чемпион России, МС Расулов Алибег
до 84 кг: чемпион мира, обладатель Суперкубка России, МСМК Хирамагомедов Гамзат
до 93 кг: чемпион мира, чемпион России, обладатель Суперкубка России, МСМК Анкалаев Магомед
выше 93 кг: чемпион России, МС Исагаджиев Амирхан.
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