Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург (мол)0 : 0Локомотив (мол)
Хоккей  Нефтехимик- : -Лада
Баскетбол  ЦСКА- : -Жальгирис
Футбол  Арсенал Тула- : -ЦСКА
Футбол  Рубин- : -Ростов
Футбол  Лорьян- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрист Еременко: Дисквалификацию Романа можно отменить

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Спортивный юрист Артем Пацев, представляющий интересы Романа Еременко, прокомментировал решение УЕФА о двухлетней дисквалификации футболиста за употребление запрещенного вещества. 

– Дисквалификация на два года означает, что был подтвержден ненамеренный прием запрещенного вещества. В ином случае она бы составила четыре года. Почему УЕФА вынес такое решение, а не снизил срок дисквалификации в зависимости от вины или халатности игрока, мне непонятно.
Пока решение УЕФА опубликовано без мотивировочной части. Уверен, что когда мы получим мотивировку, будем его обжаловать. Полагаем, что степень халатности Еременко не заслуживает того, чтобы накладывать на него такие, пусть и сниженные, санкции. Наказание велико и, по нашему мнению, не соответствует степени вины игрока.

– Каким образом вещество попало в организм Еременко?
– К сожалению, я пока не могу это комментировать. Но, по мнению защиты, игрок не допустил халатности в ходе случайного попадания вещества в его организм.

– Как будете обжаловать решение?
– УЕФА предлагает обжаловать промежуточное решение в апелляционном органе организации. Срок подачи апелляции – три дня с момента получения полного мотивированного текста решения. Не три дня с этого дня. Когда ждать? Неизвестно, как составят, так составят. Я бы с большим удовольствием подавал апелляцию сразу в CAS. Это более независимый орган, чем УЕФА.

– На сколько возможно снизить наказание?
– Вплоть до отмены. Оправдание возможно.

– Добиваться вскрытия пробы B защита не собирается?
– Вскрытие пробы B было возможно только на первоначальном этапе. Мы не оспаривали действия лаборатории.

– Каковы сроки рассмотрения дела в CAS?
– Непредсказуемо, может затянуть и на год. Все это время футболист не сможет играть. Теоретически возможно, что ему позволят выступать, но я пока не вижу таких перспектив, – сказал Пацев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у игрока после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов.  

Голосование: Что будет с Еременко через два года?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Михаил Гершкович: Еременко может повторить путь Эдуарда СтрельцоваПредседатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович поделился мнением о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.Роман Широков: ЦСКА, скорее всего, разорвет контракт с ЕременкоБывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.Константин Генич: Сомневаюсь, что наркотик мог попасть в организм Еременко случайноКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко.Сергей Куликов: Будем просить о смягчении наказания для ЕременкоРуководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов рассказал, что РФС попросит УЕФА о смягчении наказания для полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко.Злой рок семьи ЕременкоЗлой рок семьи ЕременкоПочему уже третий футболист с фамилией «Еременко» так бездарно завершает свою карьеру?Алексей Сафонов: Агент должен быть с Еременко до концаАгент полузащитника ЦСКА Романа Еременко должен до последнего защищать своего подопечного, считает известный футбольный агент Алексей Сафонов.«Арсенал» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 14-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА.«Кокаин? Теперь Еременко в клубе Марадоны и Тайсона». Реакция из Финляндии«Кокаин? Теперь Еременко в клубе Марадоны и Тайсона». Реакция из ФинляндииКак отреагировали в Финляндии на заявление УЕФА о двухлетней дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко за употребление кокаина.Ринат Билялетдинов: Я шокирован, рассчитывал на менее серьезное наказание ЕременкоБывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.УЕФА: В ближайшие дни в ЦСКА будет отправлена мотивировочная часть решения по ЕременкоУЕФА намерен в ближайшие дни прислать письмо ЦСКА, в котором будет обоснована дисквалификация полузащитника московских армейцев Романа Еременко. Об этом сообщили в пресс-службе организации.Сергей Ткачев: Надеюсь, Еременко не упадет духом, вернется и покажет хороший футболПолузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» высказался о двухлетней дисквалификации игрока ЦСКА Романа Еременко.Валерий Газзаев: Для ЦСКА потеря Еременко практически невосполнимаБывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал отстранение полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на два года за употребление кокаина.Юрист о Еременко: Не исключено, что решили провести показательную порку футболистаСпортивный юрист Валерий Федореев прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года за употребление кокаина.Валерий Масалитин: Дисквалификация Еременко – потеря для всего чемпионата РоссииБывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал отстранение полузащитника армейцев и сборной Финляндии Романа Еременко на два года за употребление запрещенных веществ.ЦСКА собирается обжаловать дисквалификацию Романа ЕременкоЦСКА на своем официальном сайте подтвердил, что получил уведомление от КДК УЕФА по поводу отстранения полузащитника армейцев Романа Еременко.«Сочувствую ЦСКА, но не Роману. Это крах…». Ловчев – об отстранении Еременко«Сочувствую ЦСКА, но не Роману. Это крах…». Ловчев – об отстранении ЕременкоОбозреватель «Советского спорта» прокомментировал решение УЕФА о дисквалификации Еременко на два года за употребление наркотических веществ.Вячеслав Колосков: У Еременко есть шанс побороться через CASПочетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года за употребление кокаина.Никита Симонян: Мне по-человечески жаль ЕременкоПервый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года за употребление кокаина.Константин Генич: Надо же Роману было так себя подставитьКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался в своем твиттере о двухлетней дисквалификации Романа Еременко.Футбольная ассоциация Финляндии: Осуждаем поступок Еременко, но готовы помочьГенсекретарь футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде прокомментировал дисквалификацию на два года полузащитника сборной и ЦСКА Романа Ерменко.

Финляндия
Финляндиякалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Роман Ерёменко
Роман Ерёменковсе новости

Cпецпредложение