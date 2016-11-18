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«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 14-го тура  молодежного первенства России между «Оренбургом» и «Локомотивом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Локомотив» набрал 18 очков и занимает девятое место. У «Оренбурга» 12 очков и 12-е место.

Молодежное первенство

12-й тур

Матч

Оренбург (мол) - Локомотив (мол) - 0:0

Состав

Оренбург (мол): Абакумов, Черязов, Криворучко, Кайков, Билюков, Шогенов, Рудаков, Малых, Митренко, Рыбкин, Сарсенов

Локомотив (мол): Ковалёв, Поярков, Рахмонов, Вульфов (Фереферов, 14), Самохвалов, Галанин, Дорофеев (Куликов, 62), Рыбчинский, Лысов, Тугарев (Шаров, 72), Рубцов (Чиканчи, 78)

Место и дата

18 ноября 14:00, , Онлайн-трансляция

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