«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью в матче молодежных команд
Матч 14-го тура
молодежного первенства России между «Оренбургом» и «Локомотивом»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
«Локомотив» набрал 18 очков и занимает девятое место. У «Оренбурга»
12 очков и 12-е место.
Молодежное первенство
12-й тур
Матч
Оренбург (мол) - Локомотив (мол) - 0:0
Состав
Оренбург (мол): Абакумов, Черязов, Криворучко, Кайков, Билюков, Шогенов, Рудаков, Малых, Митренко, Рыбкин, Сарсенов
Локомотив (мол): Ковалёв, Поярков, Рахмонов, Вульфов (Фереферов, 14), Самохвалов, Галанин, Дорофеев (Куликов, 62), Рыбчинский, Лысов, Тугарев (Шаров, 72), Рубцов (Чиканчи, 78)
Место и дата
18 ноября 14:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически