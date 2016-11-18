«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью в матче молодежных команд

Юрий Белоус: Смородская била себя в грудь и кричала: «Я выгнала Семина, я выгнала Тищенко, а что вы сделали?»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус рассказал о сотрудничестве с экс-президентом клуба Ольгой Смородской. Он рассказал, о том, как строилась работа в структуре клуба.