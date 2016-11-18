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Зинэтула Билялетдинов: Надо исправить все моменты, пока есть возможность

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о текущей работы команды после «западного» выезда. 

- Отдохнули после выездной серии и неплохо поработали. Вопросы еще есть, которые надо поправлять. Но это постоянный процесс. Что-то получается хорошо, что-то плохо. Стараемся поправить все моменты. Из 11 поражений семь от команд из Западной конференции? Значит, где-то мы недоработали. Поэтому я и говорю, что надо исправить все моменты, пока есть возможность.

Батыршин начал тренироваться. Сегодня проведет первое занятие с «Барсом». У него не очень хорошая травма. Чувствует он себя нормально, но в общей группе еще не тренировался. Посмотрим после сегодняшнего занятия, сколько еще потребуется времени, чтобы сыграть первый матч, - передает слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, после 33 игр регулярного чемпионата КХЛ в активе «Ак Барса» 62 очка и третье место в Восточной конференции.

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