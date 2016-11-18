Зинэтула Билялетдинов: Сделали ошибку, взяв Пайгина на выездную серию «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о текущей работы команды после «западного» выезда.

- Вопрос только в том, насколько Пайгин готов провести первый матч после травмы. У него была возможность выступать в «Барсе», он сыграл четыре матча, но не убедительно. Думаю, мы сделали ошибку, взяв его на выездную серию. Надо было его оставить, чтобы он провёл ещё несколько матчей. Постараемся найти возможность. Варнаков? Сказать, что у него всё хорошо, не могу. Есть вопросы. Мы с ним разговаривали, и он всё понимает. Варнаков старается улучшить свою игру, - передает слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, после 33 игр регулярного чемпионата КХЛ в активе «Ак Барса» 62 очка и третье место в Восточной конференции.





