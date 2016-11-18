УЕФА: В ближайшие дни в ЦСКА будет отправлена мотивировочная часть решения по Еременко
УЕФА намерен в ближайшие дни прислать письмо ЦСКА, в котором
будет обоснована дисквалификация полузащитника московских армейцев Романа
Еременко. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Мотивировочная часть
решения будет направлена в клуб (ЦСКА) в ближайшие дни. В какой день точно –
неизвестно», - цитирует представителя пресс-службы «Р-Спорт».
Финский
футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста.
Проба была взята у футболиста после матча группового раунда Лиги чемпионов
«Байер» - ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября.
Анализ
показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация
начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в
течение трех дней.
Напомним,
7 октября дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко на 30 дней от матчей.
При этом причины отстранения полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии не
называются. 10 ноября в Ньоне прошло заседание комитета по этому делу, однако
окончательное решение принято не было. Позднее дисквалификация игрока была
продлена до 19 ноября.
Ранее
вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что «проблемы Еременко с
УЕФА не имеют отношения к футболу». В нынешнем сезоне Еременко забил три гола и
сделал две голевые передачи в девяти матчах премьер-лиги. В Лиге чемпионов он
забил один гол в двух матчах.