Ринат Билялетдинов: Я шокирован, рассчитывал на менее серьезное наказание Еременко

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.

- Я шокирован, рассчитывал на менее серьезное наказание. Но когда пауза затянулась, появились недобрые предчувствия. Такие прецеденты уже были, например Адриан Муту. Накануне подозревал, что у Романа Еременко может быть что-то такое. Затяжка в решении давала, видимо, дополнительное время на раздумывание и сверку документов, всё-таки два года – это серьезный срок.



Ерёменко вернется в 31, в не самый страшный возраст. Важно то, как он проведет эти два года, нельзя терять тонус и мотивацию. Жалко, два года карьеры выбрасывается, но и репутация тоже немаловажный фактор.

Оказывается, можно и в 29 лет заниматься ребячеством и несерьезно относиться к баловству. Возможно, конечно, что это где-то случайно произошло. Главное для Романа сейчас – готовить себя к возвращению еще далеко не старым футболистом, - передает слова Билялетдинова «Чемпионат».

Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у игрока после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов.