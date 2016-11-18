Ринат Билялетдинов: Я шокирован, рассчитывал на менее серьезное наказание Еременко
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал ситуацию с дисквалификацией полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.
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Я шокирован, рассчитывал на менее
серьезное наказание. Но когда пауза
затянулась, появились недобрые
предчувствия. Такие прецеденты уже
были, например Адриан Муту. Накануне
подозревал, что у Романа Еременко может
быть что-то такое. Затяжка в решении
давала, видимо, дополнительное время
на раздумывание и сверку документов,
всё-таки два года – это серьезный
срок.
Ерёменко вернется в 31, в не самый страшный возраст. Важно то, как он проведет эти два года, нельзя терять тонус и мотивацию. Жалко, два года карьеры выбрасывается, но и репутация тоже немаловажный фактор.
Оказывается, можно и в 29 лет заниматься ребячеством и несерьезно относиться к баловству. Возможно, конечно, что это где-то случайно произошло. Главное для Романа сейчас – готовить себя к возвращению еще далеко не старым футболистом, - передает слова Билялетдинова «Чемпионат».
Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у игрока после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов.